В детском саду Ижевска ребенок обварился кипятком и попал в реанимацию

В Ижевске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней воспитанницы детского сада, девочка обварилась кипятком. О начале проверки сообщила во «ВКонтакте» заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Гвоздкова.

О произошедшем в детсаду в социальных сетях рассказала крестная пострадавшей девочки. По словам женщины, несовершеннолетнюю оставили одну во время подмывания, после чего она получила ожоги. Ребенок несколько часов находился без медицинской помощи. Скорую помощь вызвали родители после того, как забрали ее из детского сада.

«Ребенку был на ожоги надет подгузник и его трясли на руках пока не пришла ее мама, ребенок терпел все это время адскую боль», — рассказала в социальных сетях крестная.

По факту произошедшего в детском саду проводится служебное расследование.

«Проанализируем случай, произошедший в детсаду №181, где ребенок получил ожог. Управление образования служебную проверку в организации, оценивает действия сотрудников»,— сообщила заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Гвоздкова.

Пострадавшая госпитализирована в отделение реанимации, обратились ли родители девочки в правоохранительные органы — неизвестно.

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