Россиянка уличила воспитателей в распитии алкоголя на рабочем месте

Многодетная жительница Салехарда обратилась в СМИ и в разные ведомства с просьбой проверить педагогов в детском саду, который посещает ее ребенок. Как утверждает женщина, она застала воспитателей за распитием спиртного в разгар рабочего дня. Сообщение женщины разместил паблик во «ВКонтакте» »ЯНАО Онлайн».

«Это ужасно... родители, кому доверяют своих детей ? Впервые такое вижу, чтобы воспитатели распивали спиртное в рабочее время в детском саду?» — возмутилась родительница, дети которой посещают детский сад «Росинка».

В качестве доказательства своих слов женщина приложила видеозапись из группы «Солнышко». На кадрах видно, что кто-то разложил на детских столах угощение — пиццу, торт, нарезку колбасы и сыра. Также среди еды стоит початая бутылка вина. Рядом со столами стоят детские стульчики с разложенной на них одеждой. Ни дети, ни взрослые в кадр не попали.

Женщина попросила администрацию, полицию и представителей других ведомств проверить учреждение на предмет соблюдения безопасности детей.

Ранее в Подмосковье помощницу воспитателя оштрафовали за забытую на улице девочку.