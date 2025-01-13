В энергосистеме востока РФ поставили новый рекорд потребления мощности

Объединенная энергосистема востока достигла в понедельник, 13 января, исторического максимума потребления мощности. Об этом сообщили в пресс-службе «Системного оператора».

«Самый высокий показатель потребления электрической мощности за всю историю существования энергообъединения зафиксирован на уровне 7 891 МВт, что на 8 МВт превысило прежний рекордный показатель декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

По данным организации, рекорд был поставлен в 4:00 мск при средней температуре воздуха -23,3°C. Оператор пояснил, что рост потребления мощности связан с увеличением нагрузки крупных промышленных предприятий региона.

В декабре в московской энергосистеме был превышен исторический максимум потребления. Тогда был установлен рекорд на уровне 19 883 МВт, что на 37 МВт больше значений, зарегистрированных в январе 2024 года.

Ранее в Абхазии возобновили отключения света на фоне энергетического кризиса.