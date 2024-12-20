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В московской энергосистеме превышен максимум потребляемой мощности

Системный оператор: в энергосистеме Москвы превышен максимум потребления
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Unsplash

В московской энергосистеме превышен исторический максимум потребления, сообщает Telegram-канал «Системный оператор ЕЭС».

«По данным филиала Системного оператора ОДУ Центра абсолютный рекорд потребления мощности в энергосистеме Москвы и Московской области достигнут 19 декабря 2024 года в 17:00», — говорится в сообщении оператора.

Отмечается, что теперь исторический максимум потребления равен 19 883 МВт, что на 37 МВт больше значений, зарегистрированных в январе 2024 года.

В сентябре в Московском манеже стартовал международный форум «Российская энергетическая неделя». Главной темой стало энергетическое сотрудничество в многополярном мире.

Участники форума отмечают, что Россия, несмотря на санкционное давление, остается крупнейшим поставщиком энергетических ресурсов на внешние рынки. Страна продолжает наращивать производство электроэнергии и внутреннее потребление.

Ранее стало известно, что Москва и Киев ведут секретные переговоры о прекращении ударов по энергообъектам.

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