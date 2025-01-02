В Абхазии возобновили отключения света на фоне энергетического кризиса

Черноморэнерго: в Абхазии вернулись к четырехчасовым отключениям света

В Абхазии после Нового года возобновили четырехчасовые отключения электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Черноморэнерго».

«Со 2 января вновь начал действовать график четырехчасовых отключений света — по два часа днем и два часа в ночное время», — поделились в компании.

31 декабря и 1 января электричество в Абхазии подавали без ограничений.

До этого исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба сообщал, что Абхазия получит от России более 5 млрд рублей в рамках финансовой помощи в 2025 году.

Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии на фоне высокого потребления. Для покрытия дефицита энергии Абхазия вынуждена импортировать ее из России. Каждый день перетока электричества обходится республике в 15 млн рублей.

Ранее и. о. президента Абхазии выразил надежду на укрепление союзнических отношений с Россией.