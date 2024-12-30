Казанский Дед Мороз устроил салют, сидя на Lada, и попал на видео

В Казани Дед Мороз устроил салют прямо на капоте автомобиля Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань №1».
«На Вознесенском тракте Дед Мороз стрелял салютом с капота автомобиля», — говорится в публикации.
На размещенных кадрах видно, что Дед Мороз сидит прямо на капоте движущейся Lada и держит в двух руках петарды.
До этого в столице на видео сняли Деда Мороза, который пытался достать подарок из грузовика.
«Дед Мороз пересел с оленей на грузовик», — говорится в публикации Telegram-канала «Что там, Москва?».
На кадрах видно, что Дед Мороз стоит на трассе и пытается достать огромную красную коробку с бантом из грузовика. Зачем ему это понадобилось — неизвестно.
Также в декабре в Башкирии житель села Мишкино на иномарке протаранил ледовый городок.
Ранее в Казани дети устроили гонки на автомобиле и квадроцикле и попали на видео.