Казанский Дед Мороз устроил салют, сидя на Lada, и попал на видео

Появилось видео, как в Казани Дед Мороз устроил салют на капоте Lada

В Казани Дед Мороз устроил салют прямо на капоте автомобиля Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань №1».

«На Вознесенском тракте Дед Мороз стрелял салютом с капота автомобиля», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что Дед Мороз сидит прямо на капоте движущейся Lada и держит в двух руках петарды.

До этого в столице на видео сняли Деда Мороза, который пытался достать подарок из грузовика.

«Дед Мороз пересел с оленей на грузовик», — говорится в публикации Telegram-канала «Что там, Москва?».

На кадрах видно, что Дед Мороз стоит на трассе и пытается достать огромную красную коробку с бантом из грузовика. Зачем ему это понадобилось — неизвестно.

Также в декабре в Башкирии житель села Мишкино на иномарке протаранил ледовый городок.

Ранее в Казани дети устроили гонки на автомобиле и квадроцикле и попали на видео.