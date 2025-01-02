Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Дагестана остался без пальцев после запуска фейерверка

В Дагестане мужчина лишился трех пальцев на руке после запуска фейерверка

В Дагестане 54-летнему мужчине оторвало три пальца на руке при запуске фейерверка. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Ньюсач.Двач».

По его данным, пострадавшего пытались предупредить об опасности, но он не прислушался к предостережениям. На ролике видно, как мужчина до последнего держит в руке горящий фейерверк, после этого раздается хлопок, а на следующем кадре его окровавленную руку пытается перевязать женщина.

В ночь с 31 декабря на 1 января на всей территории России отмечали Новый год. Однако не для всех праздник был радостным. Традиционно в новогоднюю ночь активно работают экстренные службы, поскольку пьяные драки и пожары из-за фейерверков случаются достаточно часто. «Газета.Ru» собрала основные происшествия, которые омрачили праздник некоторым россиянам. Среди них тоже оказались инциденты с фейерверками, а также рейды и происшествие с котом в игровом автомате.

Ранее очевидец рассказал о загоревшейся в Подмосковье машине с салютом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами