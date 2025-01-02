Житель Дагестана остался без пальцев после запуска фейерверка

В Дагестане 54-летнему мужчине оторвало три пальца на руке при запуске фейерверка. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Ньюсач.Двач».

По его данным, пострадавшего пытались предупредить об опасности, но он не прислушался к предостережениям. На ролике видно, как мужчина до последнего держит в руке горящий фейерверк, после этого раздается хлопок, а на следующем кадре его окровавленную руку пытается перевязать женщина.

В ночь с 31 декабря на 1 января на всей территории России отмечали Новый год. Однако не для всех праздник был радостным. Традиционно в новогоднюю ночь активно работают экстренные службы, поскольку пьяные драки и пожары из-за фейерверков случаются достаточно часто. «Газета.Ru» собрала основные происшествия, которые омрачили праздник некоторым россиянам. Среди них тоже оказались инциденты с фейерверками, а также рейды и происшествие с котом в игровом автомате.

Ранее очевидец рассказал о загоревшейся в Подмосковье машине с салютом.