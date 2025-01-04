В Пулково сняли ограничения на полеты

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняли ограничения на полеты с 10:15. Об этом сообщает пресс-служба «Росавиации».

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы «ушли» 20 воздушных судов, совершавших рейсы в Пулково», — говорится в публикации.

Что могло помешать безопасности полетов, не уточняется.

В аэропорту Пулково ограничили полеты в ночь на 4 января.

До этого в аэропорту Норильска самолет Airbus 321A авиакомпании «Сибирь» выкатился за пределы полосы при осуществлении разворота. Инцидент произошел около 08:00 по местному времени (около 04:00 по мск) 2 января, когда воздушное судно осуществляло разворот в районе рулежной дорожки после посадки.

Ранее стала известна причина проверки 11 рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга.