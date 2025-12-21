На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко приехал на встречу лидеров ЕАЭС

Лукашенко приехал на неформальную встречу лидеров ЕАЭС в Петербурге
true
true
true

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на неформальную встречу лидеров Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Петербурге. Об этом сообщает БелТА.

В аэропорту белорусского лидера встретили представители российской делегации. На кадрах можно заметить, что Лукашенко пожал руку каждому из них и перекинулся парой слов.

После этого глава Белоруссии отправился на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. На данный момент проходят переговоры лидеров в узком формате.

В начале своего выступления Путин поблагодарил Лукашенко за теплые слова о сотрудничестве между странами и за поддержку, которую Белоруссия оказывает России.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер проведет две встречи перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и саммитом Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.

Ранее Кремль сообщил о готовности Путина вести диалог с Макроном.

