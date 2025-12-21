Киркоров прокомментировал слухи о родстве с Кендалл Дженнер

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певец Киркоров опроверг слухи, что является отцом Кендалл Дженнер
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров в шоу «Натальная карта» впервые прокомментировал слухи о том, что является отцом модели Кендалл Дженнер.

Слух распространился из-за схожести во внешности Дженнер и Киркорова. А также из-за факта, что за год до рождения модели артист ездил по гастролям в США. Поклонники предполагают, что певец мог встретиться с матерью звезды Крис Дженнер.

Киркоров признался, что знает об этой интернет-легенде. По словам артиста, он бы хотел «хайпануть» и поддерживать эту легенду, однако не может. Исполнитель назвал себя человеком правды и опроверг возможное родство с американской дивой.

Киркоров объяснил, что ездил с гастролями с на тот момент его женой Аллой Пугачевой. Как отметил артист, супруга ему б не позволила изменить. Певец назвал схожесть во внешности совпадением.

В шоу Филипп Киркоров также рассказал о родственных отношениях с болгарской провидицей Вангой. Он заявил, что является двоюродным племянником знаменитости. Артист вспомнил, как его отправили к Ванге во время серьезной болезни.

