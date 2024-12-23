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Стала известна причина проверки 11 рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга

РИА: в Пулково проверили 11 рейсов после сообщения об угрозе безопасности
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Александр Гальперин/РИА Новости

Повторный досмотр пассажиров и воздушных судов проводился вечером 22 декабря на 11 рейсах в аэропорту «Пулково» после сообщения об угрозе безопасности. Об этом в интервью РИА Новости сообщила компания «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта).

Отмечается, что такие меры были предприняты в целях обеспечения безопасности людей. К 23:45 проверки завершились.

В ночь на 23 декабря Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что в аэропорту Пулково пассажиров массово высадили из самолетов, были задержаны вылеты минимум 11 бортов. По словам пассажиров, сотни уже находившихся на борту людей попросили без объяснения причин покинуть самолеты уже перед самым взлетом. Из-за этого в аэропорту возникли огромные очереди.

Как сообщал ТАСС, причиной задержки авиарейсов в аэропорту Пулково стал ложный сигнал о минировании.

Ранее скандаливший сахалинский депутат задержал вылет самолета на 40 минут.

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