Полиция начала проверку тренера из Рыбинска, ударившего ногой девушку в магазине

Полиция начала проверку после инцидента с участием фитнес-тренера Ивана Буянова из Рыбинска, который ударил ногой девушку в магазине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление МВД РФ по региону.

«Полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего 15 декабря», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в фитнес-клубе, в котором работал Иван Буянов, сообщили о его увольнении.

«Мы не приемлем проявление насилия в любых формах. Сотрудничество с данным тренером было прекращено по итогам внутренней проверки его тренерской деятельности в клубе», — сообщила пресс-служба клуба в соцсети «ВКонтакте».

Об инциденте стало известно ранее 21 декабря. В соцсетях появилось видео, на котором мужчина ударил ногой в живот девушку в одном из супермаркетов Рыбинска. Буянов со своей девушкой выходил из магазина, одновременно в магазин вошла другая девушка. Буянов бросился за вошедшей девушкой, толкнул ее, а затем ударил ногой в грудь, из-за чего та упала.

