В Норильске пассажирский самолет выкатился за пределы полосы

В аэропорту Норильска самолет с 79 пассажирами выкатился за пределы полосы

В аэропорту Норильска самолет Airbus 321A авиакомпании «Сибирь» выкатился за пределы полосы при осуществлении разворота. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел около 08:00 по местному времени (около 04:00 по мск), когда воздушное судно осуществляло разворот в районе рулежной дорожки после посадки.

«Допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы», — указали в ведомстве.

Сейчас прокуратура проводит проверку инцидента, самолет временно отстранен от полетов. Для выполнения оборотного рейса в Москву выделили резервный борт, вылет запланирован на 15:30.

10 декабря 2024 года подобный инцидент произошел в Якутии. Самолет ЯК-40, который следовал рейсом Братск — Олекминск, при посадке в аэропорту города Олекминска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в Турции сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения под Актау.