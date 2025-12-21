Автомобиль протаранил иномарку с челябинцем, и это попало на видео

В Челябинске на видео попало, как авто протаранил Lada с человеком

В Челябинске автомобиль протаранил Lada с человеком в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«ДТП попало на видеорегистратор автомобиля, который ехал следом за белой «Ладой» на перекрестке улиц Дзержинского и Гранитной в Ленинском районе. Темный автомобиль не уступил ей дорогу и на большой скорости въехал в бок машины. Оба автомобиля отлетели к забору частного дома. На участке дороги действует ограничение скорости в 20 км/ч», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль на скорости врезается в белую Lada, от удара машины влетают в забор, а их детали разлетаются по проезжей части.

До этого в Хабаровске пьяный водитель сбил десятилетнего школьника на проезжей части. На кадрах видно, как автомобилист на большой скорости сбивает подростка, который от удара отлетает в сторону. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее грузовик сбил ребенка, перебегавшего дорогу по переходу на юго-востоке Москвы.