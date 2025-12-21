На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали о массовом дезертирстве осужденных из рядов ВСУ

РИА: осужденные массово дезертируют из ВСУ из-за обмана со стороны Киева
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многие осужденные, подписавшие контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), дезертировали из армии. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в начале 2024 года киевские власти начали вербовать заключенных в штурмовые подразделения ВСУ. Речь идет примерно о 11 тысячах человек, освобожденных по процедуре условно-досрочного освобождения. Киев обещал им определенные гарантии, которые выполнены не были.

«Обман со стороны государства заставляет осужденных подозревать: государство Украина не ожидало, что они выйдут в живых после первых боев. В результате многие осужденные ушли в самовольное оставление части», — рассказал источник.

Он не исключил, что киевский режим рассчитывал на скорое завершение боевых действий и возвращение заключенных, контракт которых не успел истечь, в места лишения свободы.

18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что дезертирство из ВСУ становится массовым — каждый месяц до 30 тысяч человек самовольно оставляют части. По его словам, на Украине возбуждено более 160 тысяч уголовных дел в отношении дезертиров.

9 ноября корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что уровень дезертирства в рядах ВСУ вырос до рекордных показателей. Он отметил, что в октябре из армии сбежали 21 600 солдат, а с начала года — около 180 тысяч.

Ранее Генпрокуратура Украины убрала из открытого доступа данные о дезертирстве.

