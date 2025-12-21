На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У летевшего на Корсику самолета вспыхнуло крыло, и он «рухнул носом вперед»

В Леоне из-за технической неисправности аварийно сел борт из Парижа на Корсику
EvrenKalinbacak/Shutterstock/FOTODOM

Летевший из Парижа на Корсику самолет совершил аварийную посадку в Леоне из-за «технической неисправности», однако, по словам пассажиров, у лайнера загорелось крыло. Об этом сообщает RTL.

Радиостанция уточняет, что инцидент произошел накануне вечером с бортом Air France, который направлялся в город Аяччо. Пассажиры рассказали, что во время полета услышали громкий хлопок со стороны левого крыла, а потом увидели, как оно загорелось.

Очевидица инцидента, летевшая на Корсику с восьмилетней внучкой, сообщила, что самолет «рухнул носом вперед». Она подумала, что они разобьются. После экстренной посадки женщина отказалась добираться до пункта назначения на другом самолете и осталась ночевать в отеле.

«Это позор для такой компании, как Air France. Потому что, насколько мне известно, самолет не проходил техосмотр», — заявила женщина.

Другие пассажиры отметили, что авиаперевозчик предоставил им мало информации о случившемся. Летевшая с внучкой француженка намерена обратиться к адвокату, чтобы подать жалобу на Air France.

Два дня назад самолет, направлявшийся из египетского города Шарм-эш-Шейх во Владикавказ, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкой Антальи. Воздушное судно село из-за пассажира, которому стало плохо. Врачи осмотрели его прямо в салоне и госпитализировали. Пассажиры рейса U6 1830 собрали средства, чтобы он смог позднее вернуться домой и при необходимости заплатить за медицинские услуги.

Ранее самолет экстренно сел из-за пассажира, который хотел сидеть рядом с девушкой.

