Тренер сборной России призвал не провоцировать Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Александра Большунова необходимо оставить в покое, передает «Матч ТВ».

«Я бы посоветовал журналистам успокоиться и не провоцировать Александра, оставить его в покое. Тогда будет все нормально. Думаю, сам Александр постепенно адаптируется, вместе с результатами придет психологическая уверенность, и все наладится. Я бы не драматизировал эту ситуацию», — сказал Бородавко.

29 ноября Большунов столкнулся с Александром Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Наказание Большунова за эпизод состояло в том, что он не мог выходить на старт до того, как не восстановится сам Бакуров. В итоге оба лыжника впервые появились на гонке после инцидента 7 декабря.

Ранее норвежский журналист Сальтведт возмутился из-за поведения лыжника Большунова.