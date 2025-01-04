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В аэропорту Пулково ограничили полеты

78.ru: в аэропорту Пулково ограничили полеты
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Александр Гальперин/РИА Новости

В аэропорту Пулково с 23:43 до 0:48 мск 3–4 января действовали временные ограничения на полеты. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев.

По данным источников портала, в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Причины введения ограничений уточняются.

2 января представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что ограничения на полеты в аэропортах Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани сняты. По его словам, такие меры применяются для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

До этого в аэропорту Норильска самолет Airbus 321A авиакомпании «Сибирь» выкатился за пределы полосы при осуществлении разворота. Инцидент произошел около 08:00 по местному времени (около 04:00 по мск) 2 января, когда воздушное судно осуществляло разворот в районе рулежной дорожки после посадки.

Ранее в Турции сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения под Актау.

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