Бельгийский министр пошутил про Украину

Министр обороны Бельгии Франкен пошутил про Украину в поздравлении для премьера

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети X пошутил про Украину в поздравлении с днем рождения для главы правительства страны Барта де Вевера.

Он отметил, что по пути на Украину на самолете А400М, которая стала для них первой совместной поездкой за границу Евросоюза, не было видно актера Жерара Депардье и экс-главу Сирии Башара Асада.

ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что де Вевер и Франкен не ездили на Украину, глава министерства обороны Бельгии ввел общественность в заблуждение своей публикацией в соцсетях. В программе премьер-министра страны в эти дни нет визита на Украину.

Источник добавил, что «мы имеем дело с шуткой ко дню рождения» Вевера.

19 декабря де Вевер назвал отказ от изъятия замороженных в Европе активов России победой международного права. По его словам, ЕС удалось избежать прецедента, который подорвал бы правовую определенность во всем мире.

Ранее стало известно, как США могут отнестись к неспособности ЕС изъять активы РФ.