Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Целью теракта в Новом Орлеане могла стать семья нападавшего

CNN: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане готовился убить свою семью
close
ABC Affiliate WGNO/Handout via Reuters

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане 42-летний Шамсуддин Джаббар по первоначальному плану готовился убить свою семью, однако изменил решение. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах города.

«Джаббар <...> упоминал в видеороликах о своем разводе и о том, что сначала он планировал собрать свою семью на «праздник» с намерением убить», — сообщили в эфире со ссылкой на власти Нового Орлеана.

Утверждается также, что Джаббар мог присоединиться к «Исламскому государству» (организация запрещена в России) якобы из-за снов, которые побудили его сделать это.

До этого Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил террористический акт в Новом Орлеане (штат Луизиана) в США, в результате которого 15 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала въехал в толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. По данным ФБР, подозреваемым является 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббар, он был ветераном американской армии.

Ранее Байден раскрыл подробности об исполнителе теракта в Новом Орлеане.

Все новости на тему:
Наезд на толпу в Новом Орлеане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами