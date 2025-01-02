Целью теракта в Новом Орлеане могла стать семья нападавшего

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане 42-летний Шамсуддин Джаббар по первоначальному плану готовился убить свою семью, однако изменил решение. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах города.

«Джаббар <...> упоминал в видеороликах о своем разводе и о том, что сначала он планировал собрать свою семью на «праздник» с намерением убить», — сообщили в эфире со ссылкой на власти Нового Орлеана.

Утверждается также, что Джаббар мог присоединиться к «Исламскому государству» (организация запрещена в России) якобы из-за снов, которые побудили его сделать это.

До этого Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил террористический акт в Новом Орлеане (штат Луизиана) в США, в результате которого 15 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала въехал в толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. По данным ФБР, подозреваемым является 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббар, он был ветераном американской армии.

Ранее Байден раскрыл подробности об исполнителе теракта в Новом Орлеане.