В ООН осудили теракт в Новом Орлеане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил террористический акт в Новом Орлеане (штат Луизиана) в США, в результате которого 15 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом говорится в распространенном среди журналистов заявлении руководителя организации.

«Генеральный секретарь резко осуждает атаку в Новом Орлеане, где водитель протаранил толпу, собравшуюся отмечать Новый год», — отмечается в заявлении.

Гуттериш пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. По данным ФБР, подозреваемым является 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббара, он был ветераном американской армии.

По данным Associated Press, к теракту в Новом Орлеане могут быть причастны несколько человек. Сотрудники американских правоохранительных органов изучили видеозапись, на которой трое мужчин и одна женщина устанавливают самодельное взрывное устройство, связанное с терактом.

Ранее Байден раскрыл подробности об исполнителе теракта в Новом Орлеане.