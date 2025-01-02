Байден раскрыл подробности об исполнителе теракта в Новом Орлеане

Байден заявил, что исполнитель теракта в Новом Орлеане записал видео с угрозами

Исполнитель террористического акта в Новом Орлеане (штат Луизиана) перед атакой разместил в социальных сетях видеозапись с угрозами. Об этом сообщил президент США Джо Байден в ходе телеобращения.

По словам главы государства, мужчина в видеоролике заявил, что вдохновлен террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России). Кроме того, террорист выразил желание уничтожать людей, отметил Байден.

Видеозапись была размещена за несколько часов до нападения, добавил президент.

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. По данным ФБР, подозреваемым является 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббара, он был ветераном американской армии.

По данным Associated Press, к теракту в Новом Орлеане могут быть причастны несколько человек. Сотрудники американских правоохранительных органов изучили видеозапись, на которой трое мужчин и одна женщина устанавливают самодельное взрывное устройство, связанное с терактом.

Ранее Трамп обвинил мигрантов в наезде авто на людей в Новом Орлеане.