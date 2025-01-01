Теракт в новогоднюю ночь. В США грузовик въехал в толпу людей

В Новом Орлеане 10 человек погибли при наезде грузовика на толпу

В Новом Орлеане неизвестный устроил теракт в разгар новогодних гуляний. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Погибли не менее 10 человек, 35 пострадали. Полицейские уверены, что ДТП произошло намеренно. В новогоднюю ночь администрация Нового Орлеана усилила охрану правопорядка, но это не помогло избежать трагедии.

В Новом Орлеане в США неизвестный на белом грузовике врезался в толпу людей, а затем открыл стрельбу, пишет CBS News. Эту информацию подтверждает местная полиция.

В новогоднюю ночь традиционно туристы и жители Нового Орлеана собрались на перекрестке улиц Бурбон-стрит и Ибервиль, чтобы отметить праздник. Рано утром этот туристический район все еще был полон людей. По словам очевидцев, неожиданно белый грузовик на большой скорости влетел в толпу. Затем водитель вышел из автомобиля и открыл огонь по присутствующим. Сотрудники полиции также начали стрелять. Все произошло около 03:00.

«Мы были довольно близко к тому месту, где все началось. <...> Как только он [грузовик] пролетел мимо нас, мы услышали выстрелы, увидели полицию, бегущую в том направлении. <...> Мы оставались в нише, пока стрельба не прекратилась, вышли на улицу и увидели несколько сбитых человек», — рассказали CBS News туристы-очевидцы. Они добавили, что не видели никого с огнестрельными ранениями. Собеседники издания пытались помочь пострадавшим, но те уже были мертвы.

22-летний Кевин Гарсия сказал CNN, что видел сам момент наезда — в него прилетело чье-то тело. Другой очевидец в это время выходил из ночного клуба. На улице и в помещениях быстро началась паника. По словам мужчины, посетители решили закрыться в подсобке. Когда все успокоилось, полицейские показали им безопасный путь и велели как можно быстрее покинуть Французский квартал. По пути они видели несколько не накрытых тел, а также много людей, которым требовалась помощь.

Жертвы теракта

Городское агентство по обеспечению готовности к стихийным бедствиям Nola Ready сообщило, что как минимум десять человек погибли. Еще 35 пострадали, их направили в пять разных больниц и медицинских центров. Известно, что сотрудник полиции Нью-Йорка получил ранение. Полиция уже собрала данные о пострадавших, которых госпитализировали.

«На данный момент мы не знаем, сколько из них могут быть туристами, а сколько местными жителями, но, судя по информации, которой я располагаю прямо сейчас, большинство из них — местные жители», — сказала спикер полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик на брифинге.

Также известно, что водитель выстрелил в двух полицейских, их состояние стабильно.

Полиция не информирует граждан о местонахождении злоумышленника, не говорит о его задержании. В некоторых СМИ пишут, что ему удалось скрыться. NBC News со ссылкой на источник в полиции утверждает, что нападавший мертв.

Сейчас на месте работают полицейские. Местных жителей попросили звонить в экстренные службы только в случае чрезвычайной ситуации, так как в городе разместили дополнительные подразделения полиции, а сама служба 911 в том числе активно занимается произошедшим.

Было ли ДТП терактом?

Полиция пока не завершила расследование, однако, по предварительным результатам, наезд был совершен не случайно. Следователи уверены, что неизвестный преднамеренно ехал на большой скорости по оживленной улице, пытаясь задавить как можно больше людей. Полиция Нового Орлеана считает, что водитель был трезв и в сознании.

«Это происшествие было сложнее и серьезнее, судя по информации, которой мы располагаем на данный момент», — сказала Киркпатрик.

В момент произошедшего на улицах было более 300 полицейских, для охраны правопорядка возвели баррикады. Однако нападавший обошел их, чтобы совершить теракт.

«Он был одержим идеей устроить бойню и нанести ущерб», — отметила Киркпатрик.

«Ужасающий акт насилия»

Мэр Нового Орлеана ЛаТойа Кантрелл назвала произошедшее терактом.

«Мы знаем, что город Новый Орлеан пострадал от террористической атаки», — заявила мэр.

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри назвал произошедшее «ужасающим актом насилия». В соцсетях он попросил молиться за пострадавших: «Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей с Шэрон (супруга губернатора — Прим. ред.) молитве за всех пострадавших и тех, кто оказал первую помощь на месте происшествия».

Лэндри попросил людей, которые находятся рядом с местом трагедии, избегать этот район. При этом FBI отрицает, что происходящее было терактом.

Заложили СВУ

Полицейские также обнаружили во Французском квартале самодельные взрывные устройства. Сейчас они проверяют, рабочие ли это бомбы. При этом в полиции не стали уточнять, сколько именно устройств они нашли на улицах Орлеана.

На появившихся в соцсетях кадрах видно, что полицейские используют роботов для осмотра днища грузовика.

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Место сбора фанатов

CNN пишет, что Французский квартал, где все произошло, — оживленное место. В новогоднюю ночь там был концерт под открытым небом и обратный отсчет до нового года. В ресторанах и подобных заведениях было много туристов.

Более того, 1 января запланирован Allstate Sugar Bowl — матч по американскому футболу среди вузов. Согласно данным полицейского управления Нового Орлеана, еще 30 декабря они полностью укомплектовали штат и подключили дополнительно 300 сотрудников полиции ведомств-партнеров для охраны. Кроме этого, усилили безопасность по всему городу — увеличили количество патрульных автомобилей с маркировкой и без, пеших, велосипедных и конных офицеров, также в период новогодних гуляний полиция планировала использовать беспилотники.