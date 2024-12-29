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В Анапе зафиксировали повторный выброс мазута

Оперштаб Краснодарского края: в Анапе заметили повторный выброс мазута

В Анапе в районе пляжа «Динамо» заметили повторный выброс мазута. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Представители Ленинградского муниципального округа устраняют новый выброс мазута», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте инцидента работают 50 специалистов. В оперштабе отметили, что в течение дня планируется собрать нефтепродукты с прибрежной полосы и сделать всю территорию чище.

До этого сообщалось, что ученые Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата в «Сириусе» начали тестировать бактериальную очистку грунта и воды от нефтепродуктов после ЧП.

На Черноморском побережье продолжается уборка мазута, который вылился в море после крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Общая протяженность береговой линии в Темрюкском районе и Анапе, которые наиболее пострадали от экологической катастрофы, превышает 50 километров. Ученые МГУ, занимавшиеся разработкой технологии уборки дизеля, спасая в 2020 году природу в Норильске, предложили использовать уголь для борьбы с мазутом в Анапе. О том, как ведутся очистительные работы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Анапе спасли почти 1,5 тысячи пострадавших от мазута птиц.

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