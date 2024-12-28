В Анапе спасли почти 1,5 тысячи пострадавших от мазута птиц

В Анапе спасли 1471 птицу, пострадавшую от мазута после ЧП с танкерами

В Анапе ветеринары и волонтеры спасли 1471 птиц, которые пострадали от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По его информации,1241 из спасенных птиц направили на реабилитацию.

«Пернатых принимают центр «Пеликан» в Ставропольском крае, краснодарский «Сафари-Парк» и зоопарк «Лукоморье» в Темрюкском районе», — сказано в сообщении.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе ввели краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее все участки загрязнения в Керченском проливе очистили от мазута.