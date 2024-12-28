Черное море: как ученые очищают побережье Анапы от мазута с помощью новых технологий

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы после крушения двух танкеров, 21 декабря 2024 года

На черноморском побережье продолжается уборка мазута, вылившегося в море после крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Общая протяженность береговой линии в Темрюкском районе и Анапе, которые наиболее пострадали от экологической катастрофы, превышает 50 километров. Ученые МГУ, разрабатывавшие технологию уборки дизеля, спасая в 2020 году природу в Норильске, предложили использовать уголь для борьбы с мазутом в Анапе. О том, как ведутся работы, — в материале «Газеты.Ru».

После разлива нефтепродуктов из танкеров, потерпевших аварию в Керченском проливе 15 декабря черноморское побережье Краснодарского края оказалось на грани экологической катастрофы. Из них вылилось более 3,5 тысяч тонн мазута. Загрязненными оказались более 50 километров прибрежных территорий и 800 квадратных километров акватории. Режим ЧС службы. Режим ЧС введен в пяти населенных пунктах. Для уборки задействовали свыше 300 единиц техники, практически не переставая работают российские ученые и тысячи волонтеров, которые помогают очищать от мазута сушу и спасают животных.

Угольный след

Ученые химического факультета МГУ, знакомые с разливами нефтепродуктов, предложили использовать бурый уголь для борьбы с мазутом в Анапе. Как передает телеканал «Россия 1», в 2020 году они разрабатывали технологию уборки дизеля, спасая побережье в Норильске.

«У нас есть идея по применению угля, вот он у меня в руках, для того, чтобы впитывать мазут как сорбент. Основная сложность состоит в том, что мазут стоит пластами, наша задача его утяжелить. Необходима очистка пляжа, если даже не можем растворить мазут, то можем использовать биоремедиацию», — рассказала главный научный сотрудник химического факультета МГУ Ирина Перминова.

Работа ученых на месте аварии ведется при финансовой поддержке ГМК «Норильский никель».

«Физико-химических технологий ликвидации подобных аварий на сегодняшний день просто не существует: приходится создавать с нуля. Нужен сорбент, удерживающий субстанцию (мазут) внутри, а не выливающий ее обратно, как это происходит сейчас с прибрежным песком. Если говорить о прибрежной зоне, то, грубо говоря, уголь нужно нанести на мазутные пятна, утрамбовать и затем отвезти получившуюся смесь угля и мазута на утилизацию. Таким образом, уголь будет выступать в роли сорбента-отвердителя», ― отметила Ирина Перминова.

close Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы после крушения двух танкеров, 21 декабря 2024 года Алексей Майшев/РИА Новости

По ее словам, сейчас специалисты занимаются подбором угля для создания такого безопасного и эффективного сорбента.

«Я пока не готова точно сказать, как будет выглядеть весь процесс. Этой технологии, по сути, три дня. Возможно, она будет комплексной, с применением поверхностных промывных агентов, например гуминово-бентонитовых составов. Ранее таких аварий не было, и работать с мазутом в нашей стране, к сожалению, никто не умеет. Что касается, очистки воды вблизи берега, то там тоже мы планируем задействовать бурый уголь, торф. Эти сорбенты являются наиболее дешевым и доступным вариантом решения проблемы», — добавила Перминова.

Масштабы

Как говорят в МЧС, обследованы, в том числе повторно, 190 километров береговой линии. Спасатели и волонтеры собрали свыше 21 тонн загрязненного песка и грунта, более 15 тонн уже вывезли.

«Силами Морспасслужбы очищены свыше 24 000 «квадратов» акватории, собраны 25 тонн нефтесодержащей жидкости, установлены 200 метров боновых заграждений», — уточнили в МЧС РФ.

Там добавили, что работа по ликвидации последствий аварии продолжается и в Крыму. Там, по данным ведомства, обследованы 349 километров, из них 49 — за последние сутки. В акватории республики обнаружены 20 масляных пятен, определены шесть участков проведения работ.

«В Крыму очищены 14,4 километра береговой линии, из них за сутки — четыре, собраны и вывезены свыше 109 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки — 49 и более трех тонн нефтесодержащей жидкости. Для ликвидации пятен в акватории Керченского пролива привлечены три судна, в том числе катер», — сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве подчеркнули, что к работе привлечены 9500 человек и 437 единиц техники. Загрязненный грунт вывозят на специализированные предприятия, где его будут правильно утилизировать, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

close МЧС Краснодарского края

В Новороссийск уже доставили установку для откачки нефтепродуктов из затонувших частей судов. Новейшее оборудование собрали и подготовили на берегу для первых испытаний. Специалисты в ближайшее время планируют начать комплекс пусконаладочных работ. О планах и сроках подъема фрагментов танкеров ни в Минтрансе, ни в Росморречфлоте пока не говорят, так как работы, те же водолазные спуски, сильно зависят от обстановки на месте, в частности, от погоды.

Что будет?

О долгосрочных последствиях катастрофы говорить сейчас тяжело, но, как срыва представители туриндустрии, под угрозой срыва находится и летний туристический сезон.

В Российской академии наук говорят, что на восстановление экосистемы может уйти не менее двух лет.

«В Черном море присутствуют бактерии, которые способны окислять и разлагать нефтепродукты в донных отложениях. Но это процесс небыстрый. В течение 2025 г. специалисты ИнБЮМ РАН будут вести мониторинг состояния воды и береговой линии от Крыма до Анапы, чтобы оценить экологическую ситуацию», ― рассказала « Российской газете» руководитель лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей (ИнБЮМ) РАН, кандидат биологических наук Елена Тихонова.

По ее словам, из-за выбросов нефтепродуктов страдает полностью вся экосистема: как крупные животные (птицы, дельфины и др.), так и планктонные организмы, придонный бентос, водоросли, моллюски, фильтрующие загрязненную воду и накапливающие в своих тканях нефтепродукты.