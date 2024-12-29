Ученые начали тестировать очистку воды от мазута с помощью бактерий

Ученые Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата в «Сириусе» начали тестировать бактериальную очистку грунта и воды от нефтепродуктов после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

«Первые пробы грунта и воды из Анапы доставлены в лабораторный комплекс Университета «Сириус». Полученные образцы Международный научный центр в области экологии и вопросов изменения климата изучит для отработки технологии бактериальной очистки нефтепродуктов», — говорится в публикации.

Собеседник агентства добавил, что такой способ позволит не только устранить загрязнения с помощью микроорганизмов, но и позволит понять, как наиболее эффективно можно применить этот способ в конкретной ситуации. В «Сириусе» отметили, что новая технология значительно ускоряет процесс устранения загрязнений и восстановления экологического баланса.

Среди прочего в научном центре рассказали, что проверка займет около месяца. После проведенных анализов бактерии можно будет применить для масштабной очистки грунта и воды на побережье Анапы.

На Черноморском побережье продолжается уборка мазута, который вылился в море после крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Общая протяженность береговой линии в Темрюкском районе и Анапе, которые наиболее пострадали от экологической катастрофы, превышает 50 километров. Ученые МГУ, занимавшиеся разработкой технологии уборки дизеля, спасая в 2020 году природу в Норильске, предложили использовать уголь для борьбы с мазутом в Анапе. О том, как ведутся очистительные работы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Анапе спасли почти 1,5 тысячи пострадавших от мазута птиц.