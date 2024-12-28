Казахстан отправит в Киргизию пострадавших в авиакатастрофе граждан этой страны

Минздрав: в Актау готовят к отправке в Киргизию пострадавших в авиакатастрофе

Казахстанские власти готовят к транспортировке в Киргизию троих граждан этой страны. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Казахстана.

Отмечается, что в настоящее время с органами здравоохранения Киргизии прорабатываются вопросы по транспортировке трех пострадавших. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Минздраве Казахстана добавили, что по вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджана планируется провести консилиум с врачами, дать оценку их готовности к транспортировке.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее Baza опубликовал список с именами 67 пассажиров разбившегося в Актау самолета.