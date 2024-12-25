Опубликован список пассажиров разбившегося в Казахстане самолета

Baza опубликовал список с именами 67 пассажиров разбившегося в Актау самолета

Появился полный список с именами всех пассажиров разбившегося в казахстанском Актау самолета. Документ опубликовал Telegram-канал Baza.

Всего в списке представлено 67 имен.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным азербайджанского информационного агентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Согласно информации ТАСС, самолет изначально был перенаправлен в Махачкалу из-за тумана в Грозном, а затем в казахстанский Актау.

Ранее сообщалось, что более 20 человек доставили в больницы после крушения самолета в Актау.