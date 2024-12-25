В Казахстане рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета

Состояние 29 человек при крушении Embraer в Казахстане тяжелое и средней тяжести

Состояние 29 пострадавших, госпитализированных после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау, оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева.

«29 человек, в том числе двое детей, они пострадавшие — в больницах», — сообщил он.

По его словам, «из них где-то 11 стабильно тяжелые, остальные — средней тяжести».

Бозумбаев возглавляет правительственную комиссию по расследованию причин инцидента.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Изначально сообщалось, что выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом также сообщалось, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее россиянин, выживший при крушении самолета в Казахстане, рассказал о произошедшем.