Стало известно, куда россияне отправятся в новогоднюю ночь

Life: 13,6% опрошенных россиян отправятся из Москвы в Новосибирск на Новый год

Многие россияне планируют встретить Новый 2025 год в пути. Об этом Life сообщили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, согласно исследованию, 13,6% из числа опрошенных полетят из Москвы в Новосибирск, выяснили аналитики. В числе самых популярных также оказались маршруты из Москвы в Омск (9,1%), из Казани в Красноярск (7,6%) и из Москвы в Южно-Сахалинск (6,2%) и Екатеринбург (6,1%).

19,6% всех международных бронирований пришлись на рейс из Москвы в Пекин, 15,7% — в Шанхай. Кроме того, в топе оказались маршруты из Москвы в Доху (7,9%), из Варадеро в Москву (3,9%) и из Санкт-Петербурга в Чэнду (2,6%).

Из железнодорожных направлений россияне выбрали путешествия из Санкт-Петербурга в Москву — 5,3% заказов, а также в Москву из Симферополя (4,8%), Казани (3,0%) и Краснодара (2,0%).

Исследование Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ, входят «Яндекс Путешествия», «Островок», МТС Travel, «Туту», «Авито Путешествия», Aviasales и «Путешествия в Т-банке») до этого показало, что россияне, путешествующие самостоятельно без помощи турагентств, в уходящем году бронировали номера в гостиницах и билеты на транспорт через онлайн-сервисы на 40% чаще, чем в прошлом году.

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