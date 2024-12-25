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Россияне стали интересоваться путешествиями в старинные русские города

АТАГ: у российских туристов вырос интерес к поездкам в старинные русские города
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Россияне, путешествующие самостоятельно без помощи турагентств, в уходящем году бронировали номера в гостиницах и билеты на транспорт через онлайн-сервисы на 40% чаще, чем в прошлом году, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные исследования Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ, входят «Яндекс Путешествия», «Островок», МТС Travel, «Туту», «Авито Путешествия», Aviasales и «Путешествия в Т-банке»).

Исследование также показало, что самостоятельные российские туристы стали чаще интересоваться поездками в старинные русские города. Например, у МТС Travel в полтора-два раза относительно прошлого года увеличился спрос на поездки в Ростов Великий, Коломну, Рыбинск и Кострому. А в «Яндекс Путешествиях» отметили популярность Суздаля и города Шуя в Ивановской области.

Также отмечается, что на сервисе «Авито Путешествия» в 3,5 раза чаще стали бронировать квартиры посуточно на Дальнем Востоке, Приморском, Хабаровской крае и Амурской области. У «Яндекс Путешествий» в этом году из числа внутренних российских направлений заметнее всего вырос интерес на посещение Алтая, Северного Кавказа и Крыма.

Во второй половине декабря аналитики сервиса YouTravel.me рассказали, что для выгодного новогоднего отдыха рекомендуется обратить внимание на направления, стоимость отдыха в которых меньше зависит от колебаний курса валют — путешествия по России и ближнее зарубежье.

Ранее был назван набирающий популярность способ россиян путешествовать.

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