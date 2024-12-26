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Россиянам назвали лучшие направления для активного зимнего отдыха

RT: любителям активного зимнего отдыха можно посетить Мурманскую область
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Александр Кряжев/РИА Новости

Путешественники, которые планируют активный зимний отдых, могут рассмотреть Мурманскую область. Об этом RT сообщили аналитики «Яндекс Путешествий».

Там эксперты советуют исследовать дикие ландшафты Кольского полуострова на снегоходах, посетить экскурсию в полярно-альпийский сад и нацпарк «Хибины» и прокатиться по склонам на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр». Кроме того, ледолазание, фрирайд и другие активности будут доступны туристам в Алтайском крае, лыжные тропы и катание на собачьих упряжках — в Республике Карелия.

«Лед Байкала — это отдельное чудо природы. Лучшее место для катания на коньках — остров Ольхон, его не раз включали в список лучших мест для путешествий», — добавили аналитики.

Среди других направлений они выделили горы Башкортостана, Туву и Кабардино-Балкарскую Республику.

Инструктор по сноубордингу категории «В» Владислав Замятин до этого говорил, что популярность зимнего спорта у россиян растет, привлекая все больше людей на склоны. Готовиться к покорению склонов, выбрать подходящее место для катания и забронировать жилье эксперт рекомендует заранее.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к поездке на горнолыжный курорт.

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