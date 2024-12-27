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В России спрогнозировали рост числа случаев мошенничества в новогодние праздники

Специалист Пермяков: число случаев мошенничества увеличится в праздники на 30%
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Shutterstock

Число случаев мошенничества в России может увеличиться в новогодние праздники на 20-30%, этому будут способствовать ажиотаж и невнимательность людей. Об этом RT рассказал заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков.

По его словам, среди наиболее частых схем аферистов — рассылка ссылок на поддельные сайты известных брендов, на которых под предлогом скидок или бонусов запрашивают логины, пароли и банковские реквизиты пользователей. Кроме того, они могут рассылать сообщения якобы от служб доставок с предложением оплатить недостающую сумму или таможенный сбор, а также проводить фальшивые благотворительные сборы.

«Схем множество, но в последнее время они короткоживущие. Например, схема с фальшивыми подарками Telegram Premium прожила примерно 10—12 дней. Тут важнее говорить о новых методиках и технологиях, используемых мошенниками», — отметил эксперт.

Так, например, в 2024 году злоумышленники использовали дипфейки и другие генеративные технологии, позволяющие подделывать голос или создать видеосообщение якобы от родственников или друзей.

Старший преподаватель Института информационных технологий РТУ МИРЭА Антон Миронов в интервью «Газете.Ru» говорил, что в преддверии новогодних праздников киберпреступники активизируют свою деятельность, используя популярность онлайн-шопинга и бонусных программ.

Ранее сообщалось, что семья москвичей лишилась 22 млн рублей из-за мошенников.

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