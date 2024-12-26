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Семья москвичей лишилась 22 млн рублей из-за мошенников

В Москве задержали мошенников, который украли у семьи 22 млн рублей
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Пресс-центр МВД России

Оперативники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, аферисты похитили у членов одной семьи 22 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Москвы. Женщина рассказала, что она и члены ее семьи лишились всех накоплений после общения с телефонными мошенниками. Аферисты заставили потерпевших обналичить все имеющиеся на счетах средства и перевести их на указанные ими реквизиты, а также продать автомобиль и оформить займы на сумму свыше 17 миллионов рублей.

«Полученные средства введенные в заблуждение граждане перевели аферистам на указанные ими счета. Сумма причиненного ущерба превысила 22 миллиона рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, полицейские установили, что к мошенничеству причастны двое злоумышленников. Одного из них удалось задержать в аэропорту Шереметьево, второго нашли в Подмосковье. Подозреваемые заключены под стражу, устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям.

Как аферистам удается обманывать сотни тысяч россиян под видом сотрудников силовых структур и в чем секрет их манипуляций, расскажет документальный фильм «На крючке». Проект доступен на платформе Okko.

Ранее мужчина разработал план и хитростью вернул деньги, которые отдал мошенникам его отец.

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