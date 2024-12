Генпрокуратура объявила нежелательной НПО Help Heroes Of Ukraine

Генпрокуратура объявила нежелательной Help Heroes Of Ukraine, финансирующую ВСУ

Генеральная прокуратура объявила нежелательной на территории России неправительственную американскую организацию Help Heroes Of Ukraine, финансирующую Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По данным Генпрокуратуры, организация была основана в феврале 2022 года представителями украинской диаспоры. Главное представительство, распределяющее поступающую из Соединенных Штатов гуманитарную помощь, находится во Львове. Также есть отделения в Киеве, Кременчуге и Николаеве.

НПО получает денежные средства за счет пожертвований, в том числе представителей конгресса, политических и религиозных объединений США.

Кроме того, члены Help Heroes Of Ukraine собирают средства и отправляют снаряжение, экипировку подразделениям ВСУ, снабжают украинских военнослужащих автомобилями повышенной проходимости, беспилотниками, средствами связи и личной защиты.

18 декабря Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации Recorded Future.

20 декабря нежелательной была признана канадская НПО Canadian Center for Development of Democracy in Russia.

Ранее Минюст РФ включил «Организацию молодых президентов» в реестр нежелательных.