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Две недели неправильного питания могут ослабить иммунитет, выяснили ученые

NatMed: две недели питания сладкой и жирной едой ослабляют иммунитет
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Freepik.com

Двухнедельный избыток соли, сахара, жиров и рафинированных углеводов в рационе вызывает воспаление в организме, ослабляя иммунный ответ на патогены. К таким выводам пришли ученые из медицинского центра Университета Радбауд (Нидерланды) совместно с коллегами из Танзании. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine (NatMed).

В исследовании приняли участие 77 здоровых мужчин из городских и сельских районов Танзании. Первая группа участников ранее придерживалась традиционной африканской диеты, а затем на 14 дней перешла на «западную». Вторая группа, наоборот, сменила рацион с западной на традиционную. Третья группа ежедневно употребляла ферментированный банановый напиток, продолжая следовать своей обычной диете, а четвертая выступала в качестве контрольной.

Ученые отслеживали изменения в состоянии здоровья участников на старте эксперимента, через две недели после его начала и через месяц после окончания. Результаты показали, что переход на западную диету повысил уровень воспалительных белков в организме испытуемых, снизил эффективность иммунного ответа и активизировал процессы, связанные с хроническими заболеваниями.

Напротив, у участников, придерживавшихся традиционной африканской диеты или употреблявших ферментированный напиток, уровень воспаления снизился. Некоторые положительные эффекты сохранялись даже спустя четыре недели после завершения вмешательства, что говорило о долгосрочном влиянии даже кратковременных положительных изменений в рационе.

«Ранее в исследованиях основное внимание уделялось японской или средиземноморской диете. Но и у традиционной африканской диеты, богатой овощами, фруктами, бобовыми, цельнозерновыми и ферментированными продуктами, есть чему поучиться», — отметил ведущий автор исследования, терапевт Квирийн де Маст.

Де Маст отметил, что западная диета отличается высоким содержанием высококалорийных продуктов (таких как картофель фри и белый хлеб), избытком соли, рафинированных сахаров и насыщенных жиров. Такая пища провоцирует воспаление, которое лежит в основе многих заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что голодание может изменить иммунитет.

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