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Канадскую НПО признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России организацию из Канады
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла в реестр нежелательных на территории страны канадскую неправительственную организацию Canadian Center for Development of Democracy in Russia. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официальный источник в ведомстве.

Отмечается, что основанный в 2015 году в Монреале центр, по данным прокуратуры, имеет тесные связи с лицами и структурами, признанными в России экстремистскими, и оказывает поддержку лицам, покинувшим Россию и обвиняемым в нацистской идеологии. В ходе проверки установлено, что деятельность центра направлена на подрыв конституционного строя РФ путем призывов к насильственным действиям и активного лоббирования ужесточения санкций против России на международной арене.

Кроме того, руководство организации публично поддерживает украинские власти и препятствует проведению на территории Канады мероприятий, посвященных памяти жертв Великой Отечественной войны, таких как акция «Бессмертный полк».

Также сегодня американский The Satanic Temple («Храм сатаны») включили в список нежелательных в России неправительственных организаций.

Ранее Минюст России внес американскую, канадскую и финскую НПО в список нежелательных.

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