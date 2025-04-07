В Кремле заявили о готовности работать над решением иранской ядерной проблемы

Москва готова приложить все необходимые усилия, чтобы урегулировать конфликт между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной проблеме. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он рассказал, что российские власти находятся в постоянном контакте с Исламской Республикой. В том числе стороны обсуждают возможность заключения ядерной сделки между Ираном и США.

«Конечно же, РФ готова приложить все усилия, сделать все возможное, чтобы способствовать урегулированию этой проблемы политико-дипломатическими средствами», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков переадресовал вопрос о том, кто будет участвовать в предстоящих трехсторонних консультациях по иранской ядерной проблеме, российскому министерству иностранных дел. Он добавил, что Москва продолжит и дальше контактировать с Тегераном по этой теме.

7 апреля официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи анонсировал трехсторонние консультации с РФ и КНР по ядерной проблеме. По его словам, встречи состоятся 7–8 апреля в Москве. Ее участники намерены обсудить различные аспекты, связанные с ядерной проблематикой и Совместным всеобъемлющим планом действий.

Накануне министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявил о желании властей решить возникшую между Ираном и США проблему дипломатическим путем. Однако он добавил, что Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном только в непрямом формате.

Ранее в Иране призвали создать ядерное оружие для равноправного диалога с западными странами.