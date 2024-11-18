«Организацию молодых президентов» внесли в реестр нежелательных в РФ

«Организация молодых президентов» (YPO) и Международная ассоциация интеллектуальных игр (IAIS) пополнили перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на российской территории. Соответствующая информация появилась на сайте Минюста РФ.

Теперь в списке есть строчки «Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (IAIS, Международная ассоциация интеллектуальных игр (Княжество Лихтенштейн)» и «Young Presidents Organization (YPO, «Организация молодых президентов») (США)».

Деятельность обеих организаций признана нежелательной Генпрокуратурой РФ. Так, IAIS, которая, помимо прочего, объединяет десятки участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», обвинили в распространении пропаганды против политики России.

В то же время YPO, по версии российской стороны, сотрудничала с силовыми структурами США. Она привлекала молодых перспективных специалистов для реализации социальных проектов, после чего перемещала их на Запад. Также, как отметили в ведомстве, деятельность НПО была направлена на воспитание российской молодежи в рамках концепции доминирования западных стран в мировом сообществе.

Ранее в список нежелательных организаций внесли польский телеканал Belsat.