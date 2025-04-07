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Минобороны РФ рассказало о шести случаях нарушения Украиной «энергетического перемирия»

Минобороны РФ: ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты энергетики России
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины нарушили российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам, за прошедшие сутки зафиксировано шесть атак на объекты российской энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
 
Так, в Ростовской области 6 апреля в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата по энергообъекту филиала ПАО «Россети» — «Ростовское предприятие магистральных электрических сетей» произошло отключение высоковольтной линии 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Р-20 I цепь.

В результате атаки дрона по «Ростовэнерго» отключилась высоковольтная линия. Без электроснабжения остались около 1000 потребителей в Мясниковском районе.

В Воронежской области утром 6 апреля дрон напал на «Воронежэнерго». Там из-за повреждения проводов в пролете опор без электроснабжения оставались жители села Калинино в Борисоглебском районе.

В Херсонской области поздно вечером 6 апреля украинских дрон атаковал электроподстанцию 150 кВ «Виноградово».

В Донецкой народной республике артиллерийскому обстрелу подверглась электроподстанция ГУП ДНР «РЭК». Отключился трансформатор, произошел пожар. Без электричества осталось предприятие «Компания «Вода Донбасса» в Донецке.

В Брянской области от обстрелов украинской армии повреждения получил трансформатор. Из-за этого отключилась трансформаторная подстанция «Брянскэнерго».

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