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Хинштейн поручил уволить уличенного в коррупции начальника курского Центра занятости

Хинштейн потребовал уволить начальника курского Центра занятости
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн потребовал уволить исполняющего обязанности директора областного Центра занятости населения Павла Моисеева. Заявление он сделал во время заседания регионального правительства, передает РИА Новости.

«‎Как человек, который был отдан под суд за коррупционные преступления, и он не был осужден по… не реабилитирующим основаниям, то есть за истечением срока давности, как он может вообще в целом работать в системе власти? Вы знаете, что прокуратурой заявлен антикоррупционный иск к нему?»‎ — обратился Хинштейн к врио министра труда и занятости населения региона Елене Кулагиной.

Она, в свою очередь, ответила, что все услышала. Хинштейн подчеркнул, что Моисеев должен быть уволен.

До этого врио главы области заявил, что мэр Курска Игорь Куцак покидает свою должность по собственной воле в связи с семейными обстоятельствами. Хинштейн отметил, что пытался уговорить Куцака остаться, но безуспешно, мотивы не позволили ему это сделать.

Игорь Куцак занимал должность мэра Курска с 2022 года.

Ранее стало известно, что экс-губернатор Свердловской области может стать сенатором.

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