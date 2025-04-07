Хинштейн поручил уволить уличенного в коррупции начальника курского Центра занятости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн потребовал уволить исполняющего обязанности директора областного Центра занятости населения Павла Моисеева. Заявление он сделал во время заседания регионального правительства, передает РИА Новости.

«‎Как человек, который был отдан под суд за коррупционные преступления, и он не был осужден по… не реабилитирующим основаниям, то есть за истечением срока давности, как он может вообще в целом работать в системе власти? Вы знаете, что прокуратурой заявлен антикоррупционный иск к нему?»‎ — обратился Хинштейн к врио министра труда и занятости населения региона Елене Кулагиной.

Она, в свою очередь, ответила, что все услышала. Хинштейн подчеркнул, что Моисеев должен быть уволен.

До этого врио главы области заявил, что мэр Курска Игорь Куцак покидает свою должность по собственной воле в связи с семейными обстоятельствами. Хинштейн отметил, что пытался уговорить Куцака остаться, но безуспешно, мотивы не позволили ему это сделать.

Игорь Куцак занимал должность мэра Курска с 2022 года.

Ранее стало известно, что экс-губернатор Свердловской области может стать сенатором.