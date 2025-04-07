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Женщина осталась парализованной после операции по снижению веса в Турции

LADBible: британка сделала операцию по снижению веса и оказалась парализованной
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Northern Care Alliance NHS Foundation Trust/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка осталась парализованной после операции по снижению веса в Турции, пишет LADBible.

42-летняя британка Даниэла Пиблз столкнулась с тяжелыми последствиями после операции по снижению веса, проведенной в Турции. Мать пятерых детей решилась на рукавную резекцию желудка, заплатив за процедуру около £3000.

Первое время после процедуры все казалось благополучно, однако вскоре после возвращения домой женщина начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Она не могла нормально питаться, с трудом переносила даже жидкости, а врачи первоначально списывали ее состояние на обезвоживание. Ситуация резко ухудшилась, когда Даниэла потеряла сознание из-за внезапного онемения ног. Придя в себя, она обнаружила, что парализована ниже шеи.

Медики диагностировали у пациентки пищевую нейропатию — редкое, но опасное осложнение, вызванное острым дефицитом витаминов после операции. Как пояснила сама Пиблз, такой побочный эффект ей никто не прогнозировал. В течение пяти месяцев она проходила интенсивную реабилитацию в Королевской больнице Солфорда, где заново училась двигаться.

Благодаря упорной работе и поддержке медиков женщина смогла добиться значительного прогресса. Хотя полное восстановление еще требует времени, британка уже может самостоятельно передвигаться. Свое возвращение к нормальной жизни она называет чудом, особенно ценя возможность снова обнимать своих детей.

Ранее женщина не может закрыть глаза после неудачной пластической операции.

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