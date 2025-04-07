ВСУ пытаются наращивать группировку в белгородском приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают пытаться наращивать группировку войск на границе с Краснояружским районом Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Враг перебросил на направление подразделения 39-й бригады береговой обороны, которые приняли участие в попытке прорыва госграницы на направлении Поповки. Оккупанты уничтожены в результате комплексного огневого поражения», — сообщили авторы канала.

Также уточняется, что штурмовики Вооруженных сил России завершают зачистку окрестностей Демидовки и приграничных лесных массивов, где прячутся разрозненные группы противника.

До этого военкор Юрий Котенок сообщил об изменении российскими военными тактики применения БПЛА в районе Демидовки в Белгородской области. Часть дронов бьют по противнику на земле, а часть атакуют с воздуха.

По данным журналиста, ВСУ пытаются пробиться в Демидовку, однако несут потери. Многих ВС РФ уничтожают при попытке отхода с территории. Тех, кто успел прорваться в село и засесть там, ищут и «выковыривают» из подвалов и других нор, отметил Котенок.

Ранее белгородцев попросили на время уехать из опасного приграничья.