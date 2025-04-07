В Кремле оценили ситуацию с падением цен на нефть

Россия следит за ситуацией с падением цен на нефть, власти сделают все возможное для минимизации последствий в экономике РФ. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это тот показатель, который очень важен для пополняемости нашего бюджета. Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная», — сказал он.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже цены в $63 за баррель впервые с 12 апреля 2021 года.

3 апреля восемь стран ОПЕК+, участвующие в договоренностях по добровольному сокращению добычи нефти, провели заседание. Речь идет о Саудовской Аравии, России, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане. По итогам заседания было принято решение отклониться от согласованного ранее графика выхода из добровольных ограничений добычи и ускорить рост производства в мае до 411 тыс. б/с (обычно столько нефти добывается за три месяца).

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ не планируют вносить изменения в план по добыче нефти.