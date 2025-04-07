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В Кремле заявили, что Путин еще не звонил Овечкину

Песков: про телефонный звонок Путина Овечкину пока сказать ничего не можем
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Алексей Алексеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин высоко ценит российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, установившего исторический рекорд, но пока не звонил ему. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Его [телефонного разговора] пока не было. По телеграмме можно сказать, что президент высоко ценит Овечкина», — сказал Песков.

На вопрос о том, началась ли работа по организации игр между игроками НХЛ и КХЛ, представитель Кремля отметил, что «здесь нет конкретики».

«Нам нечего сказать. Это была одна из идей, там много нюансов», — указал Песков.

7 апреля Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с установлением снайперского рекорда. Глава государства подчеркнул в телеграмме, что достижение хоккеиста стало не только личным успехом спортсмена, но и «настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На восьмой минуте второго периода Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума. Эта шайба стала 895-й для российского хоккеиста в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел считавшееся «вечным» достижение канадца Уэйна Гретцки (894), которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории.

Ранее Овечкин после рекордного гола заявил, что счастлив за Россию.

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