В Кремле заявили, что Путин еще не звонил Овечкину

Президент России Владимир Путин высоко ценит российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, установившего исторический рекорд, но пока не звонил ему. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Его [телефонного разговора] пока не было. По телеграмме можно сказать, что президент высоко ценит Овечкина», — сказал Песков.
На вопрос о том, началась ли работа по организации игр между игроками НХЛ и КХЛ, представитель Кремля отметил, что «здесь нет конкретики».
«Нам нечего сказать. Это была одна из идей, там много нюансов», — указал Песков.
7 апреля Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с установлением снайперского рекорда. Глава государства подчеркнул в телеграмме, что достижение хоккеиста стало не только личным успехом спортсмена, но и «настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами».
6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На восьмой минуте второго периода Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума. Эта шайба стала 895-й для российского хоккеиста в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел считавшееся «вечным» достижение канадца Уэйна Гретцки (894), которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории.
Ранее Овечкин после рекордного гола заявил, что счастлив за Россию.