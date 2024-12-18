В России признана нежелательной деятельность Recorded Future

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации (НПО) Recorded Future. Об этом сообщается на сайте ведомства.

НПО основана в 2019 году, ее штаб-квартира находится в штате Массачусетс, США. Филиалы организации имеются в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре.

Финансируется Recorded Future за счет американских корпораций. Компания предоставляет услуги по поиску, обработке и аналитике данных. Специализируется на киберугрозах, активно взаимодействуют с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и разведслужбами других стран.

По данным Генпрокуратуры РФ, американская организация обеспечивают информационно-техническую поддержку «развернутой Западом пропагандистской кампании против России». Кроме того, НПО участвует в сборе и анализе информации о действиях российской армии, обеспечивает специалистам из Украины свободный доступ к программам, применяемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против РФ.

Ранее Минюст РФ включил «Организацию молодых президентов» в реестр нежелательных.