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Стали известны подробности о задержанных в Тунисе россиянах

АТОР: задержанные на территории Туниса россияне путешествовали самостоятельно

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Depositphotos

Российские граждане, задержанные в Тунисе, не входили в состав туристической группы и путешествовали самостоятельно. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию туроператоров РФ (АТОР).

Представители организации рассказали, что направили запрос в посольство Москвы в этой африканской стране.

«Родственников ищем», — пояснили они.

13 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что на территории Туниса по неизвестной причине задержали 11 граждан РФ. Россияне прибыли в африканское государство в середине ноября, рассказала девушка одного из путешественников Анастасия. На фоне произошедшего она вместе с родственниками своего возлюбленного Сергея и других туристов создала петицию на имя президента Туниса Каиса Саида с просьбой отпустить граждан РФ.

Позже журналисты РИА Новости выяснили, что задержанных в африканской стране россиян содержат в тюрьме Mornaguia. Это исправительное учреждение известно своими пытками, подчеркивалось в материале. Как рассказала невеста одного из взятых под стражу путешественников, условия содержания в Mornaguia не являются самыми худшими, но далеки от комфортных.

Ранее в Турции задержали россиянина, сфотографировавшего незнакомку в метро.

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