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Россиянина обвинили в домогательствах из-за фото, сделанного в стамбульском метро

В Стамбуле арестовали россиянина, который сделал фото незнакомки в метро

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Lefteris Pitarakis/AP

Туриста из Петербурга арестовали за фото в метро Стамбула, сообщает «Фонтанка».

По словам супруги россиянина Екатерины, ее муж, гид-переводчик с французского, сейчас находится под арестом в Турции из-за съемки в общественном транспорте. 6 сентября во время поездки в стамбульском метро — пара ехала в сторону аэропорта после недели отпуска — мужчина сделал фото, на которое попала одна из местных жительниц. Другой пассажир заглянул в телефон туриста и пришел в ярость от увиденного. Он стал кричать и привлекать внимание очевидцев, в итоге путешественников вытеснили из вагона, отобрали у мужчины телефон и паспорт.

«В переполненном вагоне мой муж сделал фотографию. Сфотографировал надпись на стекле «Места для пожилых и инвалидов», в отражении которого пожилые дамы. То есть места для пожилых, а пожилые стояли, им никто не уступал место. Мы ехали час, его как-то это тронуло, что в метро никто не уступает место пожилым. На фото уголком лица попала сидящая женщина с закрытыми глазами. Одета она была обычно, голова не покрыта», — вспоминает Екатерина.

Все участники конфликта были доставлены в полицейский участок, там правоохранители восстановили удаленный снимок, а пассажирка, попавшая в кадр, написала заявление о сексуальном домогательстве. В консульстве РФ в Турецкой Республике Екатерине пообещали, что 26 сентября к ее мужу будет направлен сотрудник, а также предоставили контакт турецкого адвоката. Известно, что в отношении россиянина возбудили дело о нарушении неприкосновенности частной жизни.

На днях с сидящим в изоляторе россиянином общался посредник, который заявил, что вопрос можно решить деньгами и попросил $10 тыс., чтобы потерпевшие забрали заявление. Однако пара не собирается отдавать эти деньги и надеется решить вопрос законным путем.

Ранее турист из России стал фигурантом уголовного дела, когда плюнул в жительницу Таиланда.

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