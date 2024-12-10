В Петербурге мальчик попал в больницу с ожогами из-за того, что повернулся спиной к плите

Мальчика из Петербурга госпитализировали после случайного движения на кухне. Об этом сообщает 78.ru.

Ребенок повернулся к газовой плите спиной, после чего огонь перекинулся на его футболку. В результате 12-летний школьник получил ожоги второй степени.

На данный момент мальчик находится в удовлетворительном состоянии. Медики оказали ему всю необходимую помощь и отпустили домой.

Ожоги из-за случайности также получил младенец из Удмуртии. Отец положил телефон рядом с сыном, и спустя некоторое время устройство заискрилось. Техника прожгла одежду ребенка, он получил ожоги.

До этого в Кировской области мужчина попал в больницу после попытки попариться в бане. Россиянин из села Колково растопил печь с помощью газового баллончика и оставил его рядом с топкой.

Спустя некоторое время баллон перегрелся и разгерметизировался, в помещении произошел пожар, но его в последствии удалось потушить подручными средствами.

Ранее в Пермском крае пенсионер плеснул масло на раскаленную сковородку и загорелся.